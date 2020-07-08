***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2020 17:17
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUB FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857233
BIST
17:06119.290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -48,42
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
17:066,8646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:067,7864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0494
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7883
En Düşük
7,7149
17:06399,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 3,76
|Açılış
|: 399,74
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.584.444
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.450.553
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.803
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.295.760
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.101.481
|% -9,92
|
|SONME
|8,54
|19.839.835
|% -7,68
|
|FENER
|12,90
|94.395.449
|% -6,39
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|DOGUB
|3,09
|12.816.607
|% -6,08
|
|EKGYO
|2,27
|2.178.793.297
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,28
|1.605.484.281
|% 2,82
|
|SISE
|6,49
|1.521.596.103
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.260.182.819
|% -1,92
|
|PETKM
|4,38
|1.166.553.956
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,27
|2.178.793.297
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,28
|1.605.484.281
|% 2,82
|
|PETKM
|4,38
|1.166.553.956
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,87
|455.143.030
|% -0,53
|
|SISE
|6,49
|1.521.596.103
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6128
|8,6560
|% 0,40
|
|Frank
|7,2836
|7,3275
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8240
|1,8332
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|16,01
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.612
|28,30
|
|Tam
|2.668
|2.680
|29,00
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|14,20
|
|Çeyrek
|648
|656
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,69
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,10
|
|B. Petrol
|43,15
|43,15
|0,07
|