***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.07.2020 17:17
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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04.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRT FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857236
BIST
17:06119.314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -25,22
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
17:066,8646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:067,7864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0494
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7883
En Düşük
7,7149
17:06399,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,74
|Açılış
|: 399,83
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
400,68
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.584.444
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.450.553
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.147.272
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.098.803
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.295.760
|% 9,98
|
|SNPAM
|9,63
|10.101.481
|% -9,92
|
|SONME
|8,54
|19.839.835
|% -7,68
|
|FENER
|12,90
|94.395.449
|% -6,39
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|DOGUB
|3,09
|12.816.607
|% -6,08
|
|EKGYO
|2,27
|2.178.793.297
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,28
|1.605.484.281
|% 2,82
|
|SISE
|6,49
|1.521.596.103
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.260.182.819
|% -1,92
|
|PETKM
|4,38
|1.166.553.956
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,27
|2.178.793.297
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,28
|1.605.484.281
|% 2,82
|
|PETKM
|4,38
|1.166.553.956
|% -0,90
|
|IHLGM
|1,87
|455.143.030
|% -0,53
|
|SISE
|6,49
|1.521.596.103
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6140
|8,6572
|% 0,41
|
|Frank
|7,2839
|7,3277
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8240
|1,8331
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|19,20
|
|Altın Gr.
|400
|400
|3,86
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.690
|35,00
|
|Tam
|2.664
|2.678
|26,50
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|12,90
|
|Çeyrek
|647
|656
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,71
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|4,11
|4,12
|0,09
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,08
|
Seans Raporu
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17:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -254, 05 kaybederek (% -0.19 ) 135, 504
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17:21SNPAM
Yüzde -9.92 oranında düşüşle 9.63 lira fiyatla işlem gören hissede 998, 344 adet işlem
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17:20KUYAS
Yüzde 4.07 oranında artışla 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 936, 015 adet işlem