***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 17:25
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRF FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867294
BIST
17:151.078
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 17,88
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
17:157,3095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0188
|Açılış
|: 7,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
17:158,6102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0776
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
17:15480,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,22
|Açılış
|: 480,37
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|23,76
|16.781.710
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|281.811
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|614.619
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|844.111
|% 10,00
|
|JANTS
|107,80
|13.069.780
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.011.574
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|17,99
|2.354.671.377
|% 7,15
|
|EKGYO
|1,95
|1.366.458.650
|% -0,51
|
|GARAN
|6,59
|817.801.083
|% 0,15
|
|GUSGR
|5,63
|777.714.126
|% 2,74
|
|KARSN
|2,94
|570.532.157
|% 8,49
|
|EKGYO
|1,95
|1.366.458.650
|% -0,51
|
|KARSN
|2,94
|570.532.157
|% 8,49
|
|KRDMD
|2,72
|441.321.194
|% 2,26
|
|GUSGR
|5,63
|777.714.126
|% 2,74
|
|SKBNK
|1,37
|185.990.378
|% 1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5207
|9,5685
|% 0,36
|
|Frank
|7,9453
|7,9932
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9387
|1,9484
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.047
|2.047
|12,16
|
|Altın Gr.
|480
|480
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|-24,00
|
|Tam
|3.192
|3.274
|-25,90
|
|Yarım
|1.543
|1.584
|-12,53
|
|Çeyrek
|774
|792
|-6,26
|
|Gümüş.Ons
|29,22
|29,25
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,22
|
|B. Petrol
|45,07
|45,07
|0,67
|