***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2020 12:24
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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10.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRC FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873517
BIST
15:211.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,31
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
15:217,4604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,4710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
15:218,8231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0130
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
15:21462,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,37
|Açılış
|: 462,69
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler15:21
|HATEK
|13,09
|25.736.166
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|14.065.554
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.722.156
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.260.903
|% -10,00
|
|LUKSK
|27,02
|3.461.288
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.375.942
|% -9,89
|
|FENER
|40,72
|720.171.113
|% 9,99
|
|TURSG
|6,13
|693.831.642
|% 3,03
|
|SISE
|6,29
|655.750.081
|% 0,48
|
|GSRAY
|3,78
|640.963.002
|% 5,00
|
|EKGYO
|1,82
|564.391.184
|% 4,60
|
|EKGYO
|1,82
|564.391.184
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,78
|640.963.002
|% 5,00
|
|ADESE
|2,16
|264.783.098
|% 5,88
|
|TURSG
|6,13
|693.831.642
|% 3,03
|
|SISE
|6,29
|655.750.081
|% 0,48
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4536
|7,4604
|% 0,36
|
|Euro
|8,8116
|8,8231
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,7856
|9,8347
|% -0,57
|
|Frank
|8,1243
|8,1733
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9823
|1,9923
|% 0,32
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-6,22
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-3,00
|
|Tam
|3.061
|3.137
|-2,31
|
|Yarım
|1.480
|1.518
|-1,12
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,76
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|-0,68
|
Seans Raporu
15:21
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15:37EUYO
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15:36YKGYO
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15:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 96 artarak (% 0.32 ) 1, 227
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15:35
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, GSRAY, ADESE
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15:35
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HATEK, UTPYA