***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2020 12:24
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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10.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRF FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873520
BIST
15:131.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,93
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
15:137,4600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0266
|Açılış
|: 7,4740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
15:138,8238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0137
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
15:13462,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,26
|Açılış
|: 462,59
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler15:11
|HATEK
|13,09
|22.998.246
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|13.992.112
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.722.156
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.196.872
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.134.204
|% -9,89
|
|LUKSK
|27,20
|2.965.935
|% -9,39
|
|TURSG
|6,13
|687.998.453
|% 3,03
|
|FENER
|40,72
|683.506.403
|% 9,99
|
|SISE
|6,31
|650.488.295
|% 0,80
|
|EKGYO
|1,82
|561.951.425
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,77
|483.890.504
|% 4,72
|
|EKGYO
|1,82
|561.951.425
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,77
|483.890.504
|% 4,72
|
|ADESE
|2,15
|262.671.956
|% 5,39
|
|TURSG
|6,13
|687.998.453
|% 3,03
|
|SISE
|6,31
|650.488.295
|% 0,80
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4533
|7,4602
|% 0,36
|
|Euro
|8,8149
|8,8232
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,7841
|9,8332
|% -0,59
|
|Frank
|8,1293
|8,1782
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9841
|1,9940
|% 0,40
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|-4,61
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,59
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-3,00
|
|Tam
|3.061
|3.137
|-2,73
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,32
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,81
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,00
|42,00
|-0,66
|
Seans Raporu
15:11
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15:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TSKB, YKBNK
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15:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 53 artarak (% 0.45 ) 1, 004
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15:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, MERIT, SELGD, KSTUR, OZRDN, TKURU, SUMAS, ARTI, MMCAS, MEGAP
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15:25
TGSAS, YYAPI, YGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:25
CRDFA, IZMDC, PKENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında