***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2020 12:24
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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10.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRT FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873521
BIST
14:421.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
14:427,4648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0314
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
14:428,8271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0170
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
14:42463,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,89
|Açılış
|: 463,22
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler14:42
|UTPYA
|7,70
|13.971.306
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.712.421
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.117.776
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.064.354
|% -9,89
|
|LUKSK
|28,00
|2.685.155
|% -6,73
|
|TURSG
|6,13
|648.481.618
|% 3,03
|
|SISE
|6,30
|634.977.175
|% 0,64
|
|FENER
|40,36
|634.773.876
|% 9,02
|
|EKGYO
|1,82
|558.238.951
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,68
|362.159.352
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,82
|558.238.951
|% 4,60
|
|ADESE
|2,15
|241.080.882
|% 5,39
|
|TURSG
|6,13
|648.481.618
|% 3,03
|
|SISE
|6,30
|634.977.175
|% 0,64
|
|GSRAY
|3,68
|362.159.352
|% 2,22
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4619
|7,4648
|% 0,42
|
|Euro
|8,8226
|8,8271
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,7978
|9,8469
|% -0,45
|
|Frank
|8,1309
|8,1799
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9840
|1,9940
|% 0,40
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-4,84
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,52
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|-5,00
|
|Tam
|3.061
|3.137
|-2,82
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,36
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,69
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|42,08
|42,08
|-0,58
|
Seans Raporu
14:42
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