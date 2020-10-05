***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.10.2020 19:26
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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07.09.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUB FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878314
BIST
18:051.161
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 15,68
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.161
En Düşük
1.151
18:057,7609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0037
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7652
En Düşük
7,7491
18:059,1516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1543
En Düşük
9,1297
18:05477,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,96
|Açılış
|: 477,84
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
478,80
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGCYO
|1,43
|596.518
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,15
|14.911.301
|% 10,00
|
|FORMT
|4,40
|32.723.039
|% 10,00
|
|ITTFH
|5,72
|138.026.669
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.976,80
|1.917.773
|% 10,00
|
|YONGA
|39,60
|5.339.362
|% -10,00
|
|TKURU
|754,60
|1.328.096
|% -10,00
|
|KAPLM
|17,51
|1.952.514
|% -9,88
|
|RODRG
|10,53
|5.774.316
|% -9,15
|
|AKFGY
|4,00
|20.442.533
|% -5,44
|
|SISE
|7,02
|1.349.780.814
|% -0,28
|
|ASELS
|18,70
|882.611.715
|% 1,63
|
|GARAN
|7,18
|764.855.956
|% 0,98
|
|KRDMD
|3,50
|695.280.422
|% 1,74
|
|THYAO
|10,68
|560.865.222
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,50
|695.280.422
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,77
|349.248.173
|% 1,72
|
|SISE
|7,02
|1.349.780.814
|% -0,28
|
|GSDHO
|2,24
|374.298.109
|% 5,16
|
|ODAS
|3,02
|432.657.005
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7575
|7,7673
|% 0,03
|
|Euro
|9,1433
|9,1461
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,0479
|10,0983
|% 0,41
|
|Frank
|8,4497
|8,5006
|% 0,67
|
|Riyal
|2,0639
|2,0742
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|0,16
|
|Altın Gr.
|478
|478
|3,97
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,16
|
|B. Petrol
|41,48
|41,48
|2,21
|
Seans Raporu
18:05
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17:56IDEAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 10.24 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 605 adet işlem