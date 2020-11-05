***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.11.2020 15:11
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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05.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KYA FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886337
BIST
15:061.182
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 14,01
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.183
En Düşük
1.170
15:068,4501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0286
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
15:069,9974
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1176
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0163
En Düşük
9,8472
15:06521,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 5,26
|Açılış
|: 521,31
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
523,06
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler15:06
|BLCYT
|6,60
|8.837.023
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|192.060
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|69.207.437
|% 9,99
|
|DITAS
|30,60
|2.456.934
|% 9,99
|
|MEGAP
|14,90
|10.135.141
|% 9,96
|
|EUYO
|10,44
|4.460.657
|% -10,00
|
|VANGD
|8,82
|3.454.370
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.342.892
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|845.985
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|859.721
|% -9,97
|
|GARAN
|6,97
|1.498.882.173
|% 0,58
|
|SISE
|6,65
|938.425.765
|% 2,78
|
|TSKB
|2,01
|627.553.896
|% -2,90
|
|PETKM
|4,32
|609.460.363
|% 1,41
|
|EGEEN
|1.163,40
|582.640.006
|% -4,87
|
|SKBNK
|1,83
|547.542.360
|% 7,65
|
|TSKB
|2,01
|627.553.896
|% -2,90
|
|EKGYO
|1,80
|510.807.515
|% 2,86
|
|ALBRK
|1,71
|388.295.477
|% 4,27
|
|GARAN
|6,97
|1.498.882.173
|% 0,58
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4441
|8,4501
|% 0,34
|
|Euro
|9,9869
|9,9974
|% 1,19
|
|Sterlin
|11,0046
|11,0598
|% 0,94
|
|Frank
|9,2739
|9,3298
|% 0,89
|
|Riyal
|2,2462
|2,2575
|% 0,34
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|15,19
|
|Altın Gr.
|522
|522
|6,16
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|19,00
|
|Tam
|3.440
|3.526
|18,98
|
|Yarım
|1.663
|1.706
|9,19
|
|Çeyrek
|834
|853
|4,59
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,61
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,20
|
|B. Petrol
|41,08
|41,08
|-0,14
|
Seans Raporu
15:06
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-
15:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 42 artarak (% 0.90 ) 1, 059
-
15:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NATEN, CASA, RODRG, KSTUR, BLCYT, DIRIT, MEGAP, KONTR, MEGAP, BALAT
-
15:17
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, ETYAT, EUKYO, EUYO, VANGD, UZERB, BRKO
-
15:17
NATEN, MERIT, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:17
EUKYO, ISATR, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında