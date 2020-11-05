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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

05.11.2020 15:11
GÜNCEL HABERLER



***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

KRC FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886338


BIST



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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler15:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BLCYT 6,60 8.837.023 % 10,00  
CASA 41,80 192.060 % 10,00  
NATEN 36,98 69.207.437 % 9,99  
DITAS 30,60 2.456.934 % 9,99  
MEGAP 14,90 10.135.141 % 9,96  
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15:07 Alış Satış %  
Dolar 8,4464 8,4517 % 0,36  
Euro 9,9898 9,9993 % 1,21  
Sterlin 11,0094 11,0646 % 0,98  
Frank 9,2807 9,3366 % 0,96  
Riyal 2,2477 2,2590 % 0,41  
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15:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.918 1.919 13,77  
Altın Gr. 522 522 6,61  
Cumhuriyet 3.454 3.507 19,00  
Tam 3.443 3.530 22,22  
Yarım 1.664 1.707 10,75  
Çeyrek 835 854 5,37  
Gümüş.Ons 24,56 24,60 0,69  
Gümüş Gr. 6,69 6,70 0,22  
B. Petrol 40,97 40,97 -0,25  
Seans Raporu 15:07
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