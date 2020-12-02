***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.12.2020 16:47
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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05.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRT FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890975
BIST
17:181.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,49
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
17:187,8325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8531
En Düşük
7,7709
17:189,4604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0052
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4802
En Düşük
9,4041
17:18458,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,18
|Açılış
|: 458,02
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
461,23
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler17:18
|TKNSA
|14,67
|487.097.712
|% 9,97
|
|NIBAS
|77,75
|9.178.128
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|823.065
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|829.034
|% 9,97
|
|NUHCM
|48,56
|102.451.407
|% 9,96
|
|RODRG
|15,23
|8.050.152
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|1.484.497
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,49
|675.192
|% -9,95
|
|SERVE
|14,58
|228.216
|% -8,88
|
|DESA
|8,14
|17.286.541
|% -4,68
|
|THYAO
|12,39
|4.040.529.551
|% -0,88
|
|GARAN
|9,27
|2.411.692.965
|% 0,43
|
|PGSUS
|64,30
|1.457.500.352
|% 2,23
|
|KRDMD
|5,00
|1.292.390.174
|% 1,21
|
|SISE
|6,94
|1.264.023.708
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,18
|1.245.113.938
|% -0,46
|
|THYAO
|12,39
|4.040.529.551
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,95
|858.823.870
|% -1,34
|
|PETKM
|4,26
|1.136.092.200
|% 0,00
|
|GARAN
|9,27
|2.411.692.965
|% 0,43
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8284
|7,8325
|% 0,01
|
|Euro
|9,4520
|9,4604
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,3812
|10,4332
|% -0,94
|
|Frank
|8,6963
|8,7487
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0806
|2,0910
|% -0,04
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|1,28
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,24
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,06
|
|B. Petrol
|47,39
|47,39
|-0,03
|
Seans Raporu
17:18
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-
17:34BRYAT
Yüzde 4.10 oranında artışla 236.40 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 046 adet işlem
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17:33GSRAY
Yüzde 7.27 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 566, 944 adet işlem
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17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 3 kaybederek (% -0.09 ) 1, 469
-
17:31XU100
Endeks 1, 328 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 890.00 milyon TL de
-
17:31TSGYO
Yüzde 8.71 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 991, 817 adet işlem