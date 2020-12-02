***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.12.2020 16:47
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUB FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890972
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,20
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
18:057,8638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0324
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8821
En Düşük
7,7709
18:059,5227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0675
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,5375
En Düşük
9,4041
18:05462,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,82
|Açılış
|: 462,63
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
463,50
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALMAD
|2,64
|4.251.216
|% 10,00
|
|TKNSA
|14,67
|490.778.004
|% 9,97
|
|NIBAS
|77,75
|9.976.176
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|990.104
|% 9,97
|
|INVEO
|31,80
|44.845.266
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,23
|693.859
|% -10,00
|
|RODRG
|15,23
|8.763.023
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|2.196.555
|% -9,98
|
|CASA
|79,00
|929.107
|% -8,99
|
|IZTAR
|14,05
|1.236.248
|% -6,21
|
|THYAO
|12,25
|4.366.406.657
|% -2,00
|
|GARAN
|9,22
|2.876.232.370
|% -0,11
|
|PGSUS
|63,55
|1.581.687.226
|% 1,03
|
|KRDMD
|5,05
|1.526.104.570
|% 2,23
|
|SISE
|6,89
|1.378.333.765
|% -0,43
|
|EKGYO
|2,17
|1.358.680.924
|% -0,91
|
|THYAO
|12,25
|4.366.406.657
|% -2,00
|
|YKBNK
|2,98
|985.002.354
|% -0,33
|
|GARAN
|9,22
|2.876.232.370
|% -0,11
|
|PETKM
|4,23
|1.307.239.161
|% -0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8587
|7,8638
|% 0,41
|
|Euro
|9,5116
|9,5227
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,4753
|10,5278
|% -0,04
|
|Frank
|8,7424
|8,7951
|% 0,86
|
|Riyal
|2,0899
|2,1004
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|14,90
|
|Altın Gr.
|463
|463
|5,80
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,06
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|0,04
|
|B. Petrol
|48,20
|48,20
|0,78
|