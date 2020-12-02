***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.12.2020 16:47
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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05.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRF FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890974
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,20
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
18:057,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0279
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8821
En Düşük
7,7709
18:059,5182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0630
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,5375
En Düşük
9,4041
18:05462,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,64
|Açılış
|: 462,47
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
463,50
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALMAD
|2,64
|4.251.216
|% 10,00
|
|TKNSA
|14,67
|490.778.004
|% 9,97
|
|NIBAS
|77,75
|9.976.176
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|990.104
|% 9,97
|
|INVEO
|31,80
|44.845.266
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,23
|693.859
|% -10,00
|
|RODRG
|15,23
|8.763.023
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|2.196.555
|% -9,98
|
|CASA
|79,00
|929.107
|% -8,99
|
|IZTAR
|14,05
|1.236.248
|% -6,21
|
|THYAO
|12,25
|4.366.406.657
|% -2,00
|
|GARAN
|9,22
|2.876.232.370
|% -0,11
|
|PGSUS
|63,55
|1.581.687.226
|% 1,03
|
|KRDMD
|5,05
|1.526.104.570
|% 2,23
|
|SISE
|6,89
|1.378.333.765
|% -0,43
|
|EKGYO
|2,17
|1.358.680.924
|% -0,91
|
|THYAO
|12,25
|4.366.406.657
|% -2,00
|
|YKBNK
|2,98
|985.002.354
|% -0,33
|
|GARAN
|9,22
|2.876.232.370
|% -0,11
|
|PETKM
|4,23
|1.307.239.161
|% -0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8572
|7,8593
|% 0,36
|
|Euro
|9,5084
|9,5182
|% 0,67
|
|Sterlin
|10,4706
|10,5232
|% -0,08
|
|Frank
|8,7374
|8,7900
|% 0,80
|
|Riyal
|2,0893
|2,0998
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|15,44
|
|Altın Gr.
|463
|463
|6,15
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,05
|
|B. Petrol
|48,22
|48,22
|0,80
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BANVT
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 30.70 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 466 adet işlem
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17:58GSRAY
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17:57KLMSN
Yüzde 4.05 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 751, 772 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 326 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 28, 354.00 milyon TL de
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17:56SANEL
Yüzde 9.76 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 790, 412 adet işlem