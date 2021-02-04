***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.02.2021 12:22
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRT FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU OCAK 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907434
BIST
12:291.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,06
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.544
En Düşük
1.534
12:297,1481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0164
|Açılış
|: 7,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,1443
12:298,5822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0434
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5742
12:29417,14
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -4,94
|Açılış
|: 417,14
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
416,16
BIST En Aktif Hisseler12:29
|UZERB
|78,65
|447.204
|% 10,00
|
|ARMDA
|72,75
|9.631.694
|% 9,98
|
|IZTAR
|25,60
|1.094.272
|% 9,97
|
|ISKPL
|28,48
|22.643.138
|% 9,96
|
|TACTR
|34,90
|1.468.138
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,30
|152.252
|% -8,08
|
|SEKUR
|32,10
|11.392.644
|% -5,59
|
|BTCIM
|9,79
|9.276.787
|% -4,77
|
|GLBMD
|9,19
|3.603.460
|% -4,17
|
|TSGYO
|6,64
|7.597.250
|% -3,63
|
|SISE
|7,78
|761.325.542
|% 2,37
|
|KRDMD
|7,06
|680.586.732
|% 2,62
|
|GARAN
|10,06
|514.689.056
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,49
|493.093.414
|% -1,19
|
|DOHOL
|4,11
|316.546.939
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,49
|493.093.414
|% -1,19
|
|PEGYO
|2,63
|312.710.621
|% 0,77
|
|SISE
|7,78
|761.325.542
|% 2,37
|
|KRDMD
|7,06
|680.586.732
|% 2,62
|
|YKBNK
|2,97
|288.670.668
|% -1,33
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1446
|7,1481
|% -0,23
|
|Euro
|8,5782
|8,5822
|% -0,50
|
|Sterlin
|9,6844
|9,7330
|% -0,49
|
|Frank
|7,8900
|7,9375
|% -0,52
|
|Riyal
|1,8997
|1,9092
|% -0,15
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-19,59
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-4,71
|
|Cumhuriyet
|2.782
|2.825
|-29,00
|
|Tam
|2.763
|2.833
|-36,07
|
|Yarım
|1.335
|1.370
|-17,44
|
|Çeyrek
|670
|685
|-8,73
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,11
|
|B. Petrol
|58,73
|58,73
|0,04
|