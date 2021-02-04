***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.02.2021 12:22
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KYA FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU OCAK 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907429
BIST
16:261.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,42
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.531
16:267,1287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0358
|Açılış
|: 7,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
16:268,5585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0671
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
16:26416,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -5,79
|Açılış
|: 416,30
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
413,64
BIST En Aktif Hisseler16:26
|AYEN
|6,93
|207.895.670
|% 10,00
|
|BFREN
|1.309,00
|97.800.458
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.039.517
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|2.555.971
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,52
|968.351
|% 9,99
|
|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
|
|SAMAT
|9,41
|154.918.696
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|BTCIM
|9,48
|16.522.428
|% -7,78
|
|BERA
|25,68
|72.956.965
|% -4,89
|
|SISE
|7,77
|1.374.939.416
|% 2,24
|
|KARSN
|5,22
|1.138.260.902
|% 1,75
|
|KRDMD
|7,02
|1.097.423.611
|% 2,03
|
|GARAN
|10,03
|1.046.897.141
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,51
|899.078.974
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,51
|899.078.974
|% -0,40
|
|KARSN
|5,22
|1.138.260.902
|% 1,75
|
|PEGYO
|2,63
|569.012.936
|% 0,77
|
|SISE
|7,77
|1.374.939.416
|% 2,24
|
|YKBNK
|2,96
|473.613.559
|% -1,66
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1247
|7,1287
|% -0,50
|
|Euro
|8,5529
|8,5585
|% -0,78
|
|Sterlin
|9,7222
|9,7710
|% -0,10
|
|Frank
|7,8762
|7,9236
|% -0,70
|
|Riyal
|1,8956
|1,9051
|% -0,37
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-20,84
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-5,77
|
|Cumhuriyet
|2.766
|2.808
|-46,00
|
|Tam
|2.750
|2.820
|-48,88
|
|Yarım
|1.329
|1.364
|-23,64
|
|Çeyrek
|667
|682
|-11,82
|
|Gümüş.Ons
|26,51
|26,55
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|58,67
|58,67
|-0,02
|