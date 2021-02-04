***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.02.2021 12:22
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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06.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRF FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU OCAK 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907433
BIST
16:271.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,42
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.531
16:277,1274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0371
|Açılış
|: 7,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
16:278,5565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0691
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
16:27416,07
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -6,01
|Açılış
|: 416,07
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
413,64
BIST En Aktif Hisseler16:27
|AYEN
|6,93
|207.962.316
|% 10,00
|
|BFREN
|1.309,00
|97.838.419
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.039.517
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|2.555.971
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,52
|968.351
|% 9,99
|
|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
|
|SAMAT
|9,41
|154.941.779
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|BTCIM
|9,45
|16.551.999
|% -8,07
|
|BERA
|25,68
|73.822.358
|% -4,89
|
|SISE
|7,76
|1.375.207.137
|% 2,11
|
|KARSN
|5,22
|1.139.644.838
|% 1,75
|
|KRDMD
|7,01
|1.098.254.843
|% 1,89
|
|GARAN
|10,03
|1.047.117.688
|% -0,69
|
|EKGYO
|2,51
|899.235.586
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,51
|899.235.586
|% -0,40
|
|KARSN
|5,22
|1.139.644.838
|% 1,75
|
|PEGYO
|2,63
|569.630.470
|% 0,77
|
|SISE
|7,76
|1.375.207.137
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,96
|473.615.122
|% -1,66
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1237
|7,1274
|% -0,52
|
|Euro
|8,5515
|8,5565
|% -0,80
|
|Sterlin
|9,7229
|9,7717
|% -0,10
|
|Frank
|7,8762
|7,9236
|% -0,70
|
|Riyal
|1,8956
|1,9051
|% -0,37
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-21,36
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-5,33
|
|Cumhuriyet
|2.766
|2.808
|-46,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-44,53
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-21,53
|
|Çeyrek
|667
|683
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,46
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|58,75
|58,75
|0,06
|
Seans Raporu
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