***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.03.2021 13:47
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRC FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU ŞUBAT 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915393
BIST
15:011.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,52
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.545
En Düşük
1.528
15:017,4874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0239
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5541
En Düşük
7,4725
15:018,9431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0730
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
15:01407,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,71
|Açılış
|: 407,67
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,67
BIST En Aktif Hisseler15:01
|CLEBI
|226,60
|108.850.026
|% 10,00
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|11.262.432
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.918.814
|% 9,95
|
|YAPRK
|128,20
|1.828.162
|% 9,57
|
|LINK
|46,98
|18.960.479
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,04
|105.976
|% -9,57
|
|SUMAS
|63,00
|122.850
|% -8,70
|
|PETKM
|5,96
|1.442.987.180
|% 1,19
|
|GARAN
|9,35
|1.039.181.135
|% -0,53
|
|INDES
|33,00
|836.583.584
|% 8,27
|
|KRDMD
|7,30
|709.972.272
|% -0,82
|
|THYAO
|14,68
|704.606.976
|% -0,27
|
|PETKM
|5,96
|1.442.987.180
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,41
|455.306.012
|% -0,82
|
|TSKB
|1,75
|260.282.778
|% 1,74
|
|DOHOL
|3,41
|398.024.008
|% 1,79
|
|GARAN
|9,35
|1.039.181.135
|% -0,53
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4844
|7,4874
|% -0,32
|
|Euro
|8,9345
|8,9431
|% -0,81
|
|Sterlin
|10,3008
|10,3525
|% -1,00
|
|Frank
|8,0240
|8,0723
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9875
|1,9975
|% -0,47
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-1,98
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-8,00
|
|Tam
|2.700
|2.770
|-9,52
|
|Yarım
|1.304
|1.339
|-5,34
|
|Çeyrek
|654
|670
|-2,67
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,36
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,44
|68,44
|1,70
|