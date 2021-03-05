***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.03.2021 13:48
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRT FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU ŞUBAT 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915398
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
18:057,5354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0241
|Açılış
|: 67,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 66,7400
|
7,5795
En Düşük
7,4723
18:058,9881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0280
|Açılış
|: 16,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
18:056,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,01
|Açılış
|: 6,13
|
|Önceki Kapanış
|: 6,14
|
6,17
En Düşük
6,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|226,60
|109.279.659
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.700,00
|9.385.940
|% 10,00
|
|KONTR
|97,90
|375.700.864
|% 10,00
|
|YKGYO
|6,82
|30.005.475
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.008.743
|% 9,98
|
|KENT
|389,70
|9.004.853
|% -10,00
|
|LINK
|46,98
|20.809.705
|% -10,00
|
|CASA
|176,60
|7.994.999
|% -8,50
|
|FENER
|31,12
|219.412.348
|% -8,25
|
|MERIT
|287,30
|2.682.220
|% -7,32
|
|PETKM
|6,02
|2.449.346.630
|% 2,21
|
|GARAN
|9,25
|1.533.823.658
|% -1,60
|
|THYAO
|14,78
|1.317.585.491
|% 0,41
|
|INDES
|32,56
|1.133.452.728
|% 6,82
|
|KRDMD
|7,30
|1.071.799.752
|% -0,82
|
|PETKM
|6,02
|2.449.346.630
|% 2,21
|
|EKGYO
|2,46
|789.179.846
|% 1,23
|
|TSKB
|1,74
|507.849.400
|% 1,16
|
|GARAN
|9,25
|1.533.823.658
|% -1,60
|
|SKBNK
|1,41
|214.257.350
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5295
|7,5354
|% 0,32
|
|Euro
|8,9824
|8,9881
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,3755
|10,4275
|% -0,28
|
|Frank
|8,0651
|8,1137
|% 0,16
|
|Riyal
|2,0001
|2,0101
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|1,42
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,63
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,01
|69,01
|2,27
|