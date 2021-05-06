***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.05.2021 15:12
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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07.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUB FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU NİSAN 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934899
BIST
14:581.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,81
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.431
En Düşük
1.423
14:588,3143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
14:5810,0501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0546
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0684
En Düşük
9,9786
14:58478,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,27
|Açılış
|: 478,95
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,09
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler14:56
|TKURU
|269,50
|1.094.201
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|KSTUR
|327,20
|1.003.557
|% 9,98
|
|AYCES
|73,50
|1.095.987
|% 9,95
|
|VAKFN
|17,26
|6.944.682
|% -9,96
|
|INTEM
|41,84
|3.403.171
|% -9,00
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|EMNIS
|23,54
|234.054
|% -6,44
|
|AYEN
|7,10
|47.869.724
|% -6,08
|
|KRDMD
|8,39
|2.749.355.540
|% 8,82
|
|GARAN
|7,39
|1.289.094.263
|% 1,93
|
|THYAO
|12,92
|896.711.097
|% 2,54
|
|EREGL
|19,64
|711.925.707
|% 1,03
|
|PETKM
|6,88
|516.556.673
|% 2,08
|
|KRDMD
|8,39
|2.749.355.540
|% 8,82
|
|GARAN
|7,39
|1.289.094.263
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,09
|338.561.772
|% 0,48
|
|PETKM
|6,88
|516.556.673
|% 2,08
|
|CANTE
|4,49
|322.927.754
|% -3,85
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3131
|8,3191
|% 0,06
|
|Euro
|10,0322
|10,0515
|% 0,56
|
|Sterlin
|11,5258
|11,5836
|% -0,02
|
|Frank
|9,1050
|9,1599
|% 0,40
|
|Riyal
|2,2073
|2,2183
|% -0,13
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|7,29
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,80
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,14
|0,06
|
|B. Petrol
|68,55
|68,55
|-0,41
|
Seans Raporu
14:56
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