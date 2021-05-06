***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.05.2021 15:12
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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07.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRS FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU NİSAN 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934900
BIST
15:131.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,63
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
15:138,3314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0175
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
15:1310,0586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0631
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0684
En Düşük
9,9786
15:13479,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,43
|Açılış
|: 479,11
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,09
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler15:11
|KRDMA
|7,26
|91.006.515
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.097.974
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|KSTUR
|327,20
|1.003.557
|% 9,98
|
|VAKFN
|17,26
|7.001.951
|% -9,96
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|INTEM
|42,54
|3.594.817
|% -7,48
|
|EMNIS
|23,54
|234.054
|% -6,44
|
|AYEN
|7,09
|48.474.560
|% -6,22
|
|KRDMD
|8,40
|2.810.261.669
|% 8,95
|
|GARAN
|7,41
|1.356.379.941
|% 2,21
|
|THYAO
|12,92
|937.816.371
|% 2,54
|
|EREGL
|19,64
|734.711.821
|% 1,03
|
|PETKM
|6,86
|558.760.222
|% 1,78
|
|KRDMD
|8,40
|2.810.261.669
|% 8,95
|
|GARAN
|7,41
|1.356.379.941
|% 2,21
|
|YKBNK
|2,10
|370.313.448
|% 0,96
|
|PETKM
|6,86
|558.760.222
|% 1,78
|
|CANTE
|4,43
|330.155.326
|% -5,14
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3288
|8,3307
|% 0,20
|
|Euro
|10,0533
|10,0590
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,5507
|11,6087
|% 0,19
|
|Frank
|9,1295
|9,1845
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2129
|2,2240
|% 0,13
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|6,65
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,29
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,80
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,15
|7,16
|0,08
|
|B. Petrol
|68,61
|68,61
|-0,35
|
Seans Raporu
15:11
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-
15:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 22 artarak (% 1.00 ) 1, 236
-
15:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, UZERB, INVEO, KSTUR, MERIT, AYCES, KRDMA, IHGZT
-
15:21
OSMEN, BAYRK, BURCE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:21
AYES, ISATR, VAKFN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:21
Bu seansda işlem gören 211 hisse senedinden 111 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 91 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 9 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem