***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.05.2021 15:12
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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07.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRF FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU NİSAN 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934901
BIST
15:381.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,87
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
15:388,3288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0149
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
15:3810,0612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0657
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0729
En Düşük
9,9786
15:38480,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,52
|Açılış
|: 480,11
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,29
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler15:38
|KRDMA
|7,26
|93.403.173
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.121.959
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|KSTUR
|327,20
|1.003.557
|% 9,98
|
|VAKFN
|17,26
|7.131.245
|% -9,96
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|INTEM
|42,46
|3.751.725
|% -7,66
|
|AYEN
|7,03
|49.499.135
|% -7,01
|
|EMNIS
|23,54
|234.054
|% -6,44
|
|KRDMD
|8,39
|2.847.603.233
|% 8,82
|
|GARAN
|7,41
|1.412.245.280
|% 2,21
|
|THYAO
|12,95
|968.125.284
|% 2,78
|
|EREGL
|19,70
|800.064.542
|% 1,34
|
|PETKM
|6,84
|587.342.579
|% 1,48
|
|KRDMD
|8,39
|2.847.603.233
|% 8,82
|
|GARAN
|7,41
|1.412.245.280
|% 2,21
|
|YKBNK
|2,09
|391.474.718
|% 0,48
|
|PETKM
|6,84
|587.342.579
|% 1,48
|
|CANTE
|4,68
|379.238.059
|% 0,21
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3255
|8,3288
|% 0,18
|
|Euro
|10,0523
|10,0612
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,5444
|11,6023
|% 0,14
|
|Frank
|9,1275
|9,1825
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2137
|2,2248
|% 0,16
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|6,91
|
|Altın Gr.
|481
|481
|3,33
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,81
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,09
|
|B. Petrol
|68,40
|68,40
|-0,56
|
Seans Raporu
15:38
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15:48KUYAS
Yüzde 4.46 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 416, 019 adet işlem
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15:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 26 artarak (% 1.03 ) 1, 493
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15:46XU100
Endeks 1, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 13, 418.00 milyon TL de
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15:46KONTR
Yüzde 7.13 oranında artışla 74.40 lira fiyatla işlem gören hissede 323, 687 adet işlem