***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.05.2021 15:12
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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07.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRT FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU NİSAN 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934902
BIST
15:371.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,89
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
15:378,3277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0138
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
15:3710,0806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0851
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
9,9786
15:37480,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,43
|Açılış
|: 480,11
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,29
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler15:37
|KRDMA
|7,26
|92.769.173
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.121.959
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|OSMEN
|30,40
|2.579.070
|% 9,99
|
|VAKFN
|17,26
|7.126.084
|% -9,96
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|INTEM
|42,68
|3.745.605
|% -7,18
|
|AYEN
|7,06
|49.199.977
|% -6,61
|
|EMNIS
|23,54
|234.054
|% -6,44
|
|KRDMD
|8,39
|2.845.103.260
|% 8,82
|
|GARAN
|7,41
|1.405.850.808
|% 2,21
|
|THYAO
|12,91
|957.164.349
|% 2,46
|
|EREGL
|19,69
|796.592.975
|% 1,29
|
|PETKM
|6,84
|586.489.707
|% 1,48
|
|KRDMD
|8,39
|2.845.103.260
|% 8,82
|
|GARAN
|7,41
|1.405.850.808
|% 2,21
|
|YKBNK
|2,09
|391.161.872
|% 0,48
|
|PETKM
|6,84
|586.489.707
|% 1,48
|
|CANTE
|4,59
|375.289.557
|% -1,71
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3240
|8,3277
|% 0,17
|
|Euro
|10,0529
|10,0806
|% 0,85
|
|Sterlin
|11,5492
|11,6071
|% 0,18
|
|Frank
|9,1316
|9,1866
|% 0,70
|
|Riyal
|2,2152
|2,2263
|% 0,23
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|7,28
|
|Altın Gr.
|481
|481
|3,36
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,82
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,10
|
|B. Petrol
|68,41
|68,41
|-0,55
|
Seans Raporu
15:37
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