***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.05.2021 15:12
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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07.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRC FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU NİSAN 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934898
BIST
17:311.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,10
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
17:318,3010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0129
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
17:3110,0312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0357
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9786
17:31483,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 6,22
|Açılış
|: 483,90
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler17:31
|MRSHL
|313,50
|9.809.045
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.490.096
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|DITAS
|17,62
|22.918.309
|% 9,99
|
|VAKFN
|17,26
|7.941.205
|% -9,96
|
|USAK
|2,60
|280.154.816
|% -9,72
|
|INTEM
|41,74
|4.321.244
|% -9,22
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|BJKAS
|8,84
|121.283.709
|% -7,53
|
|KRDMD
|8,35
|3.272.976.317
|% 8,30
|
|GARAN
|7,34
|1.690.653.751
|% 1,24
|
|EREGL
|19,98
|1.469.978.307
|% 2,78
|
|THYAO
|12,86
|1.108.421.784
|% 2,06
|
|KOZAL
|122,20
|887.418.072
|% 4,09
|
|KRDMD
|8,35
|3.272.976.317
|% 8,30
|
|GARAN
|7,34
|1.690.653.751
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,09
|463.284.990
|% 0,48
|
|PETKM
|6,84
|724.469.487
|% 1,48
|
|USAK
|2,60
|280.154.816
|% -9,72
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2982
|8,3010
|% -0,16
|
|Euro
|10,0225
|10,0312
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,4865
|11,5441
|% -0,37
|
|Frank
|9,1058
|9,1606
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2084
|2,2195
|% -0,08
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|26,00
|
|Altın Gr.
|484
|484
|6,42
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,32
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,19
|
|B. Petrol
|68,27
|68,27
|-0,69
|
Seans Raporu
17:31
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17:44BAYRK
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17:41TDGYO
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