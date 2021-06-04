***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.06.2021 11:57
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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06.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRC FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU MAYIS 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940058
BIST
11:461.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
11:468,6945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0080
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6864
11:4610,5363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0337
|Açılış
|: 10,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5261
11:46522,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,62
|Açılış
|: 523,02
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler11:46
|FRIGO
|22,88
|21.934.291
|% 8,33
|
|BOBET
|4,17
|230.816.101
|% 8,31
|
|EPLAS
|32,66
|8.531.067
|% 7,58
|
|MTRKS
|36,48
|36.655.051
|% 6,85
|
|DOBUR
|13,50
|1.127.779
|% 6,80
|
|TKURU
|219,90
|3.110.229
|% -6,82
|
|KARSN
|3,93
|275.674.471
|% -6,65
|
|CANTE
|7,59
|29.632.271
|% -5,01
|
|PKENT
|2.845,20
|2.339.692
|% -4,84
|
|KATMR
|3,49
|35.525.726
|% -3,86
|
|THYAO
|13,92
|300.174.760
|% -0,50
|
|SISE
|8,15
|281.123.593
|% 1,49
|
|GARAN
|8,05
|279.728.732
|% 0,12
|
|KARSN
|3,93
|275.674.471
|% -6,65
|
|BOBET
|4,17
|230.816.101
|% 8,31
|
|KARSN
|3,93
|275.674.471
|% -6,65
|
|BOBET
|4,17
|230.816.101
|% 8,31
|
|GARAN
|8,05
|279.728.732
|% 0,12
|
|SISE
|8,15
|281.123.593
|% 1,49
|
|PETKM
|6,40
|211.251.181
|% 1,27
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6914
|8,6945
|% -0,09
|
|Euro
|10,5304
|10,5363
|% -0,32
|
|Sterlin
|12,2442
|12,3056
|% 0,05
|
|Frank
|9,5747
|9,6324
|% -0,20
|
|Riyal
|2,3118
|2,3234
|% -0,08
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,82
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,40
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,62
|71,62
|0,31
|