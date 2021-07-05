***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2021 16:27
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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04.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRC FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU HAZİRAN 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946282
BIST
16:171.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,20
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
16:178,6762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
16:1710,2973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
16:17499,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,99
|Açılış
|: 499,72
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler16:17
|EUKYO
|7,26
|8.652.773
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.739.574
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.765.105
|% 10,00
|
|ARMDA
|50,75
|2.545.793
|% 9,90
|
|SELVA
|5,90
|37.220.919
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|2.249.556
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|65.550.148
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|NUGYO
|12,78
|3.581.756
|% -3,98
|
|THYAO
|13,97
|862.713.776
|% 1,67
|
|GARAN
|8,54
|723.942.487
|% 1,67
|
|KOZAL
|109,00
|584.066.024
|% -3,37
|
|SASA
|29,48
|545.806.535
|% 3,00
|
|ARCLK
|32,72
|298.169.381
|% 1,05
|
|GARAN
|8,54
|723.942.487
|% 1,67
|
|YKBNK
|2,21
|171.480.655
|% 0,91
|
|PEKGY
|1,28
|94.172.030
|% 5,79
|
|THYAO
|13,97
|862.713.776
|% 1,67
|
|IZMDC
|2,64
|147.616.965
|% 6,45
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6740
|8,6762
|% -0,04
|
|Euro
|10,2933
|10,2973
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,9745
|12,0345
|% 0,05
|
|Frank
|9,3724
|9,4289
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3060
|2,3176
|% -0,06
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|5,10
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,58
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|6,00
|
|Tam
|3.287
|3.372
|6,11
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,95
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,48
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,40
|0,01
|
|B. Petrol
|76,28
|76,28
|0,11
|