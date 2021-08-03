***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2021 11:40
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRT FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU TEMMUZ 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954341
BIST
12:581.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,21
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.406
En Düşük
1.394
12:588,3246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0233
|Açılış
|: 8,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3816
En Düşük
8,2921
12:589,9043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0188
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9683
En Düşük
9,8542
12:58484,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,23
|Açılış
|: 484,50
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler12:57
|IDGYO
|3,63
|11.566.179
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|29.009.524
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|118.404
|% 9,99
|
|AGYO
|3,21
|33.915.324
|% 9,93
|
|DAGI
|2,68
|22.870.033
|% 9,84
|
|FADE
|12,51
|23.666.158
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|156.919.758
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,29
|109.821.703
|% -8,40
|
|BAYRK
|9,25
|26.717.545
|% -7,59
|
|CEOEM
|8,61
|31.785.418
|% -6,41
|
|GARAN
|8,71
|806.257.101
|% 1,87
|
|EREGL
|19,98
|528.618.656
|% 1,42
|
|SISE
|7,76
|449.015.529
|% 0,52
|
|ASELS
|16,05
|346.687.949
|% 0,06
|
|KRDMD
|7,83
|323.268.028
|% 0,26
|
|YKBNK
|2,45
|296.714.527
|% 1,24
|
|GARAN
|8,71
|806.257.101
|% 1,87
|
|PEKGY
|1,00
|75.754.038
|% 3,09
|
|KARSN
|4,15
|297.727.653
|% 0,73
|
|EKGYO
|1,82
|110.824.548
|% 0,55
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3210
|8,3231
|% -0,30
|
|Euro
|9,8958
|9,9027
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,5492
|11,6071
|% -0,07
|
|Frank
|9,1739
|9,2292
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2126
|2,2237
|% -0,30
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-3,04
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|3.211
|3.259
|-13,00
|
|Tam
|3.197
|3.278
|-13,82
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|-6,68
|
|Çeyrek
|775
|793
|-3,34
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,47
|73,47
|0,58
|