***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2021 11:40
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUB FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU TEMMUZ 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954338
BIST
13:081.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,88
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.406
En Düşük
1.394
13:088,3241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0238
|Açılış
|: 8,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3816
En Düşük
8,2921
13:089,9032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0199
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9683
En Düşük
9,8542
13:08484,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,01
|Açılış
|: 484,72
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler13:08
|IDGYO
|3,63
|11.572.190
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|35.599.294
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|118.404
|% 9,99
|
|AGYO
|3,21
|33.952.303
|% 9,93
|
|DAGI
|2,68
|22.936.794
|% 9,84
|
|FADE
|12,51
|24.208.479
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,88
|292.685
|% -9,99
|
|METUR
|5,53
|163.761.877
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,28
|114.095.203
|% -8,51
|
|BAYRK
|9,28
|26.945.450
|% -7,29
|
|GARAN
|8,72
|819.321.999
|% 1,99
|
|EREGL
|19,99
|538.688.749
|% 1,47
|
|SISE
|7,78
|491.222.443
|% 0,78
|
|THYAO
|12,77
|351.681.241
|% -0,78
|
|ASELS
|16,00
|351.051.132
|% -0,25
|
|YKBNK
|2,44
|300.213.699
|% 0,83
|
|GARAN
|8,72
|819.321.999
|% 1,99
|
|PEKGY
|1,00
|79.208.012
|% 3,09
|
|KARSN
|4,13
|312.587.157
|% 0,24
|
|SISE
|7,78
|491.222.443
|% 0,78
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3217
|8,3241
|% -0,29
|
|Euro
|9,8973
|9,9032
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,5532
|11,6111
|% -0,04
|
|Frank
|9,1748
|9,2301
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2138
|2,2249
|% -0,24
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-3,04
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|3.211
|3.259
|-13,00
|
|Tam
|3.197
|3.278
|-13,82
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|-6,68
|
|Çeyrek
|775
|793
|-3,34
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,47
|73,47
|0,58
|