***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.10.2021 16:39
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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02.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRF FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU EYLÜL 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966090
BIST
18:001.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,77
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.408
En Düşük
1.395
18:008,8703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0178
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
18:0010,2947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0124
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
18:00501,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,54
|Açılış
|: 501,20
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler18:00
|NUGYO
|9,35
|15.809.660
|% 10,00
|
|GARFA
|12,87
|4.571.410
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|145.507.184
|% 9,99
|
|MAREN
|9,14
|1.082.500.813
|% 9,99
|
|CRFSA
|48,32
|54.081.474
|% 9,97
|
|YEOTK
|69,40
|62.952.083
|% -9,99
|
|BIOEN
|29,82
|312.253.558
|% -9,96
|
|EUYO
|3,36
|3.118.052
|% -9,92
|
|RALYH
|5,29
|162.408
|% -9,88
|
|OYLUM
|8,76
|39.809.491
|% -6,21
|
|GARAN
|9,27
|1.457.936.232
|% 0,32
|
|THYAO
|14,08
|1.317.075.130
|% 0,93
|
|MAREN
|9,14
|1.082.500.813
|% 9,99
|
|SISE
|8,21
|915.885.599
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,39
|609.044.501
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|609.044.501
|% -0,83
|
|GARAN
|9,27
|1.457.936.232
|% 0,32
|
|MAREN
|9,14
|1.082.500.813
|% 9,99
|
|ODAS
|1,39
|155.959.342
|% 1,46
|
|SISE
|8,21
|915.885.599
|% 0,24
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8684
|8,8703
|% -0,20
|
|Euro
|10,2883
|10,2947
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9682
|12,0282
|% 0,31
|
|Frank
|9,4966
|9,5538
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3565
|2,3683
|% -0,18
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,89
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|10,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|9,70
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,70
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,35
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,07
|
|B. Petrol
|78,14
|78,14
|-0,17
|