***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.10.2021 16:39
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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02.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUB FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU EYLÜL 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966093
BIST
16:581.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,53
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.408
En Düşük
1.395
16:588,8453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0428
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
16:5810,2645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0426
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
16:58499,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,12
|Açılış
|: 499,67
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler16:57
|GARFA
|12,87
|4.537.742
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|144.851.792
|% 9,99
|
|YAPRK
|32,64
|22.198.451
|% 9,97
|
|UZERB
|31,88
|1.049.936
|% 9,93
|
|DIRIT
|5,11
|358.406
|% 9,89
|
|YEOTK
|69,40
|62.102.488
|% -9,99
|
|BIOEN
|29,82
|307.202.699
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|161.879
|% -9,88
|
|EUYO
|3,47
|2.471.803
|% -6,97
|
|ATAGY
|4,05
|2.469.150
|% -6,25
|
|GARAN
|9,28
|1.168.015.022
|% 0,43
|
|MAREN
|9,00
|882.740.955
|% 8,30
|
|THYAO
|14,03
|799.271.069
|% 0,57
|
|SISE
|8,25
|756.529.375
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,38
|489.363.361
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,38
|489.363.361
|% -1,24
|
|GARAN
|9,28
|1.168.015.022
|% 0,43
|
|ODAS
|1,39
|151.795.015
|% 1,46
|
|MAREN
|9,00
|882.740.955
|% 8,30
|
|SISE
|8,25
|756.529.375
|% 0,73
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8357
|8,8399
|% -0,54
|
|Euro
|10,2467
|10,2803
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,9593
|12,0193
|% 0,24
|
|Frank
|9,4832
|9,5403
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3513
|2,3631
|% -0,40
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|1,57
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|7,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|6,59
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|3,19
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,59
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,47
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|0,06
|
|B. Petrol
|78,34
|78,34
|0,03
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Seans Raporu
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