***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 12:32
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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01.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRF FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU EKİM 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974676
BIST
12:521.569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 22,24
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.572
En Düşük
1.562
12:529,6833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0426
|Açılış
|: 9,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7196
En Düşük
9,6257
12:5211,2112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0106
|Açılış
|: 11,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2804
En Düşük
11,1804
12:52553,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 5,41
|Açılış
|: 553,90
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,34
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler12:52
|PRKAB
|27,16
|94.734.108
|% 9,96
|
|HLGYO
|2,88
|48.438.369
|% 9,92
|
|BALAT
|9,11
|203.062
|% 9,89
|
|ADESE
|1,25
|52.499.965
|% 9,65
|
|CLEBI
|187,00
|135.826.896
|% 9,04
|
|BASGZ
|28,04
|8.991.783
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.036.856
|% -9,95
|
|CANTE
|12,09
|62.863.891
|% -7,00
|
|IHAAS
|4,73
|210.386.921
|% -6,52
|
|RODRG
|15,10
|3.291.981
|% -5,74
|
|THYAO
|16,67
|1.923.507.702
|% 7,00
|
|GARAN
|10,50
|1.241.514.365
|% 1,16
|
|TSKB
|1,51
|444.247.703
|% 0,67
|
|KRDMD
|7,33
|383.273.016
|% 1,10
|
|ISCTR
|6,03
|347.883.099
|% 1,17
|
|TSKB
|1,51
|444.247.703
|% 0,67
|
|SKBNK
|1,10
|153.729.145
|% 0,92
|
|GARAN
|10,50
|1.241.514.365
|% 1,16
|
|THYAO
|16,67
|1.923.507.702
|% 7,00
|
|GLYHO
|1,95
|211.191.430
|% 8,33
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6805
|9,6833
|% 0,44
|
|Euro
|11,2046
|11,2112
|% 0,09
|
|Sterlin
|13,1714
|13,2375
|% 0,14
|
|Frank
|10,5782
|10,6419
|% 0,45
|
|Riyal
|2,5767
|2,5896
|% 0,58
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|6,33
|
|Altın Gr.
|554
|554
|5,41
|
|Cumhuriyet
|3.663
|3.718
|22,00
|
|Tam
|3.648
|3.739
|21,07
|
|Yarım
|1.763
|1.809
|10,19
|
|Çeyrek
|884
|904
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,06
|
|B. Petrol
|82,90
|82,90
|0,91
|