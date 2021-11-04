***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.11.2021 12:32
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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01.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRT FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU EKİM 2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974678
BIST
15:171.570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 22,76
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.573
En Düşük
1.562
15:179,7377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0970
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
15:1711,2741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0735
|Açılış
|: 11,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
15:17557,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 9,26
|Açılış
|: 557,75
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
559,47
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler15:15
|GLYHO
|1,98
|280.494.206
|% 10,00
|
|ZRGYO
|2,43
|120.148.831
|% 9,95
|
|IZFAS
|6,33
|2.848.136
|% 9,90
|
|BALAT
|9,11
|806.025
|% 9,89
|
|PRKAB
|27,14
|132.645.276
|% 9,88
|
|BASGZ
|28,04
|9.632.189
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.587.601
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,63
|250.839.773
|% -8,50
|
|CANTE
|11,90
|69.787.074
|% -8,46
|
|RODRG
|15,00
|3.767.916
|% -6,37
|
|THYAO
|16,70
|2.323.504.332
|% 7,19
|
|GARAN
|10,50
|1.698.498.070
|% 1,16
|
|TSKB
|1,56
|610.228.594
|% 4,00
|
|KRDMD
|7,30
|596.990.040
|% 0,69
|
|ISCTR
|6,05
|556.117.813
|% 1,51
|
|TSKB
|1,56
|610.228.594
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,95
|537.037.781
|% 2,43
|
|EKGYO
|2,03
|361.187.086
|% 2,01
|
|SKBNK
|1,09
|180.729.933
|% 0,00
|
|GARAN
|10,50
|1.698.498.070
|% 1,16
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7365
|9,7433
|% 1,06
|
|Euro
|11,2644
|11,2769
|% 0,68
|
|Sterlin
|13,1597
|13,2257
|% 0,05
|
|Frank
|10,6094
|10,6733
|% 0,75
|
|Riyal
|2,5873
|2,6003
|% 0,99
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|12,01
|
|Altın Gr.
|557
|557
|8,50
|
|Cumhuriyet
|3.690
|3.746
|50,00
|
|Tam
|3.664
|3.756
|38,14
|
|Yarım
|1.771
|1.817
|18,45
|
|Çeyrek
|888
|909
|9,22
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,13
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|1,76
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:27HLGYO
Yüzde 9.92 oranında artışla 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 462, 811 adet işlem
-
15:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 54 artarak (% 1.59 ) 1, 697
-
15:26GLYHO
Yüzde 10.00 oranında artışla 1.98 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 414, 784 adet işlem
-
15:25VKGYO
Yüzde 6.21 oranında artışla 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 401, 308 adet işlem
-
15:24THYAO
Yüzde 7.19 oranında artışla 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 276, 077 adet işlem