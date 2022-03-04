***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2022 17:06
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRC FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU ŞUBAT 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007363
BIST
17:082.002
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -21,14
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
17:0814,2695
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1553
|Açılış
|: 14,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
17:0815,6244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0196
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
17:08890,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 11,71
|Açılış
|: 890,88
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler17:08
|AVOD
|1,44
|20.210.811
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|266.690.115
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.550.169
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.310.070
|% 9,95
|
|BUCIM
|2,04
|84.450.415
|% 9,68
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,02
|61.867.688
|% -7,08
|
|ACSEL
|23,90
|21.455.299
|% -6,35
|
|DOCO
|1.231,30
|25.667.058
|% -5,76
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,55
|4.072.180.562
|% -0,44
|
|EREGL
|34,36
|2.359.237.037
|% -2,77
|
|THYAO
|25,34
|1.657.423.156
|% -2,31
|
|ASELS
|24,44
|1.373.256.083
|% 2,60
|
|KOZAL
|129,60
|1.177.234.381
|% 0,54
|
|ODAS
|1,45
|460.577.438
|% 9,02
|
|KRDMD
|13,55
|4.072.180.562
|% -0,44
|
|DOHOL
|2,89
|787.606.758
|% 9,06
|
|PETKM
|8,00
|1.097.676.993
|% 1,27
|
|YKBNK
|3,64
|496.320.892
|% -0,55
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2625
|14,2695
|% 1,10
|
|Euro
|15,5837
|15,6244
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,7939
|18,8882
|% 0,12
|
|Frank
|15,4005
|15,4933
|% 0,65
|
|Riyal
|3,7834
|3,8024
|% 0,89
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|11,38
|
|Altın Gr.
|891
|892
|12,43
|
|Cumhuriyet
|5.908
|5.998
|98,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,29
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|0,14
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,37
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -30, 75 kaybederek (% -1.35 ) 2, 252
-
17:22XU100
Endeks 2, 003 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 23, 810.00 milyon TL de
-
17:19AKFGY
Yüzde -7.38 oranında düşüşle 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 139, 810 adet işlem
-
17:18ACSEL
Yüzde -6.50 oranında düşüşle 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 878, 443 adet işlem
-
17:17XU100
Endeks 2, 001 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 11 altında . İşlem hacmi 23, 542.00 milyon TL de