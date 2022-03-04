***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2022 17:06
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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04.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KYA FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU ŞUBAT 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007368
BIST
16:561.999
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -24,17
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
16:5614,2550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1408
|Açılış
|: 14,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
16:5615,5984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0456
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
16:56891,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 12,72
|Açılış
|: 891,89
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler16:54
|AVOD
|1,43
|20.028.216
|% 43,00
|
|INVES
|27,28
|266.428.391
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.524.812
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.305.071
|% 9,95
|
|ODAS
|1,46
|451.264.843
|% 9,77
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,01
|60.955.216
|% -7,38
|
|ACSEL
|23,88
|21.038.875
|% -6,43
|
|DOCO
|1.224,00
|25.291.824
|% -6,31
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,44
|4.017.089.358
|% -1,25
|
|EREGL
|34,32
|2.321.680.011
|% -2,89
|
|THYAO
|25,30
|1.628.589.850
|% -2,47
|
|ASELS
|24,44
|1.345.644.378
|% 2,60
|
|KOZAL
|129,00
|1.168.995.560
|% 0,08
|
|ODAS
|1,46
|451.264.843
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,44
|4.017.089.358
|% -1,25
|
|DOHOL
|2,87
|783.469.421
|% 8,30
|
|YKBNK
|3,63
|494.178.923
|% -0,82
|
|PETKM
|7,97
|1.078.411.592
|% 0,89
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2508
|14,2577
|% 1,02
|
|Euro
|15,5530
|15,6039
|% -0,26
|
|Sterlin
|18,7740
|18,8681
|% 0,02
|
|Frank
|15,4031
|15,4959
|% 0,66
|
|Riyal
|3,7839
|3,8028
|% 0,90
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|9,19
|
|Altın Gr.
|891
|891
|12,01
|
|Cumhuriyet
|5.899
|5.988
|88,00
|
|Tam
|5.881
|6.029
|91,15
|
|Yarım
|2.842
|2.916
|43,62
|
|Çeyrek
|1.425
|1.458
|21,81
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,12
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,42
|
Seans Raporu
16:54
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17:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 84 kaybederek (% -1.48 ) 2, 248
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17:07XU100
Endeks 1, 999 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 23, 265.00 milyon TL de
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17:07DOCO
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 1, 224.00 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 215 adet işlem
-
17:06DOCO
Yüzde -6.28 oranında düşüşle 1, 224.40 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 179 adet işlem
-
17:05EDATA
Yüzde -4.45 oranında düşüşle 22.76 lira fiyatla işlem gören hissede 767, 131 adet işlem