***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.04.2022 16:26
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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04.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRF FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU MART 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016535
BIST
16:122.323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,82
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.317
16:1214,7488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0358
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7488
En Düşük
14,7016
16:1216,1184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0627
|Açılış
|: 16,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
16:12912,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,89
|Açılış
|: 912,84
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler16:12
|KONKA
|15,09
|143.946.343
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|57.966.546
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|12.823.746
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.533.652
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.583.303
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|97.737.161
|% -10,00
|
|GZNMI
|42,38
|22.731.252
|% -8,66
|
|DZGYO
|2,39
|23.687.324
|% -5,91
|
|LIDER
|17,55
|242.034.606
|% -5,90
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|THYAO
|34,76
|3.232.941.814
|% 0,75
|
|PETKM
|9,99
|1.983.688.553
|% 2,46
|
|ASELS
|25,74
|1.608.670.323
|% -1,08
|
|GARAN
|12,45
|1.398.819.136
|% -0,32
|
|SISE
|16,37
|1.277.948.379
|% -1,03
|
|ODAS
|2,07
|1.052.374.444
|% 8,38
|
|EKGYO
|2,56
|682.088.373
|% -1,16
|
|PETKM
|9,99
|1.983.688.553
|% 2,46
|
|YKBNK
|4,17
|811.438.747
|% -0,95
|
|KARSN
|5,78
|966.516.810
|% 2,12
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7359
|14,7488
|% 0,24
|
|Euro
|16,1104
|16,1184
|% 0,39
|
|Sterlin
|19,2482
|19,3447
|% 0,27
|
|Frank
|15,7337
|15,8285
|% -0,31
|
|Riyal
|3,9181
|3,9378
|% 0,09
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|2,15
|
|Altın Gr.
|913
|913
|1,86
|
|Cumhuriyet
|6.053
|6.145
|-36,00
|
|Tam
|6.028
|6.178
|-35,25
|
|Yarım
|2.913
|2.989
|-17,05
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-8,52
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,00
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,65
|