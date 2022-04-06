***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.04.2022 16:26
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRS FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU MART 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016536
BIST
17:432.319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,12
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.308
17:4314,7418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0288
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
17:4316,1033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0476
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
17:43912,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,55
|Açılış
|: 912,50
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler17:40
|KONKA
|15,09
|146.212.136
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|58.665.925
|% 9,97
|
|PAGYO
|11,27
|3.848.294
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.963.060
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.544.589
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|99.185.049
|% -10,00
|
|LIDER
|17,40
|289.955.287
|% -6,70
|
|GZNMI
|43,50
|28.666.904
|% -6,25
|
|DZGYO
|2,39
|33.397.184
|% -5,91
|
|CEOEM
|11,20
|59.490.067
|% -5,72
|
|THYAO
|34,58
|4.285.508.235
|% 0,23
|
|PETKM
|9,96
|2.328.901.627
|% 2,15
|
|GARAN
|12,46
|1.904.123.111
|% -0,24
|
|ASELS
|25,64
|1.750.133.292
|% -1,46
|
|KRDMD
|15,55
|1.619.558.717
|% -1,64
|
|ODAS
|2,07
|1.225.763.179
|% 8,38
|
|EKGYO
|2,57
|801.566.293
|% -0,77
|
|KARSN
|5,78
|1.358.586.110
|% 2,12
|
|PETKM
|9,96
|2.328.901.627
|% 2,15
|
|YKBNK
|4,17
|947.398.645
|% -0,95
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7361
|14,7399
|% 0,18
|
|Euro
|16,0985
|16,1070
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,2344
|19,3309
|% 0,20
|
|Frank
|15,7312
|15,8260
|% -0,33
|
|Riyal
|3,9187
|3,9383
|% 0,10
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|0,91
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,85
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,08
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,33
|