***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2022 12:25
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KPB FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU NİSAN 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027705
BIST
14:032.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,16
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
14:0315,0233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0783
|Açılış
|: 15,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0405
En Düşük
14,9241
14:0315,8470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0728
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,8660
En Düşük
15,7132
14:03898,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -7,15
|Açılış
|: 898,06
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler14:03
|BOSSA
|52,50
|16.959.588
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.749.674
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|1.070.901
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,97
|28.176.234
|% 9,94
|
|BRKSN
|9,84
|2.691.927
|% 9,94
|
|DEVA
|36,38
|101.844.975
|% -8,22
|
|KUYAS
|6,15
|17.301.486
|% -5,38
|
|AYES
|21,26
|118.634
|% -5,26
|
|SANFM
|37,74
|15.759.376
|% -4,70
|
|ALGYO
|35,86
|47.555.186
|% -4,58
|
|THYAO
|42,34
|2.359.259.803
|% -0,09
|
|KRDMD
|16,05
|2.043.474.498
|% 3,68
|
|SISE
|19,45
|1.686.081.583
|% 0,31
|
|EREGL
|33,00
|1.217.206.738
|% 0,18
|
|TUPRS
|244,00
|1.127.808.614
|% -4,39
|
|EKGYO
|2,67
|558.105.046
|% -0,74
|
|KRDMD
|16,05
|2.043.474.498
|% 3,68
|
|YKBNK
|4,76
|544.578.680
|% -1,65
|
|KARSN
|5,51
|527.666.846
|% 1,29
|
|SISE
|19,45
|1.686.081.583
|% 0,31
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0152
|15,0233
|% 0,52
|
|Euro
|15,8324
|15,8470
|% 0,46
|
|Sterlin
|18,4763
|18,5690
|% 0,52
|
|Frank
|15,0645
|15,1553
|% 0,09
|
|Riyal
|3,9908
|4,0108
|% 0,49
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-25,45
|
|Altın Gr.
|898
|898
|-7,55
|
|Cumhuriyet
|6.050
|6.142
|-62,00
|
|Tam
|6.028
|6.181
|-54,16
|
|Yarım
|2.913
|2.990
|-26,21
|
|Çeyrek
|1.461
|1.495
|-13,10
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,56
|-0,20
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,36
|