***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2022 12:25
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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06.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRS FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU NİSAN 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027708
BIST
14:372.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -9,89
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
14:3715,0488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1038
|Açılış
|: 15,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0488
En Düşük
14,9241
14:3715,8830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1088
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,8830
En Düşük
15,7132
14:37898,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -6,66
|Açılış
|: 898,55
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler14:37
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.018.650
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.749.799
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|1.070.901
|% 9,95
|
|BRKSN
|9,84
|2.778.283
|% 9,94
|
|DEVA
|36,32
|116.110.207
|% -8,38
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,17
|18.259.877
|% -5,08
|
|ALGYO
|35,86
|49.084.557
|% -4,58
|
|CRDFA
|2,73
|11.187.648
|% -4,55
|
|THYAO
|42,36
|2.531.225.041
|% -0,05
|
|KRDMD
|16,07
|2.151.478.272
|% 3,81
|
|SISE
|19,46
|1.809.035.968
|% 0,36
|
|EREGL
|33,06
|1.334.461.977
|% 0,36
|
|TUPRS
|244,20
|1.308.890.058
|% -4,31
|
|EKGYO
|2,67
|641.958.043
|% -0,74
|
|KRDMD
|16,07
|2.151.478.272
|% 3,81
|
|YKBNK
|4,78
|582.637.346
|% -1,24
|
|KARSN
|5,55
|578.120.722
|% 2,02
|
|SISE
|19,46
|1.809.035.968
|% 0,36
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0382
|15,0488
|% 0,69
|
|Euro
|15,8656
|15,8830
|% 0,69
|
|Sterlin
|18,4954
|18,5881
|% 0,62
|
|Frank
|15,0858
|15,1767
|% 0,23
|
|Riyal
|3,9946
|4,0146
|% 0,59
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-23,78
|
|Altın Gr.
|898
|899
|-6,58
|
|Cumhuriyet
|6.057
|6.149
|-55,00
|
|Tam
|6.025
|6.178
|-57,23
|
|Yarım
|2.912
|2.988
|-27,69
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-13,84
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,80
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|-0,21
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,56
|
Seans Raporu
14:37
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14:49XU100
Endeks 2, 449 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 23, 065.00 milyon TL de
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14:49ORGE
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