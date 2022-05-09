***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2022 12:25
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KYA FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU NİSAN 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027711
BIST
13:432.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,54
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.450
13:4315,0212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0762
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0322
En Düşük
14,9241
13:4315,8527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0785
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,8660
En Düşük
15,7132
13:43896,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -9,01
|Açılış
|: 896,20
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler13:43
|BOSSA
|52,50
|15.107.703
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.749.674
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|841.128
|% 9,95
|
|BRKSN
|9,84
|2.687.047
|% 9,94
|
|IMASM
|21,94
|6.576.669
|% 9,92
|
|DEVA
|36,66
|95.326.444
|% -7,52
|
|BJKAS
|3,71
|10.871.498
|% -7,25
|
|AYES
|21,26
|118.634
|% -5,26
|
|SANFM
|37,76
|14.648.490
|% -4,65
|
|ALGYO
|35,84
|46.610.554
|% -4,63
|
|THYAO
|42,46
|2.211.683.000
|% 0,19
|
|KRDMD
|16,09
|1.941.394.328
|% 3,94
|
|SISE
|19,45
|1.592.427.998
|% 0,31
|
|EREGL
|33,12
|1.131.458.081
|% 0,55
|
|SASA
|33,66
|955.962.723
|% 0,18
|
|EKGYO
|2,67
|506.046.550
|% -0,74
|
|KRDMD
|16,09
|1.941.394.328
|% 3,94
|
|YKBNK
|4,77
|512.871.643
|% -1,45
|
|KARSN
|5,55
|456.068.758
|% 2,02
|
|SISE
|19,45
|1.592.427.998
|% 0,31
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0138
|15,0212
|% 0,51
|
|Euro
|15,8421
|15,8527
|% 0,50
|
|Sterlin
|18,4156
|18,5080
|% 0,19
|
|Frank
|15,0618
|15,1526
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9855
|4,0055
|% 0,36
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-24,97
|
|Altın Gr.
|895
|895
|-9,75
|
|Cumhuriyet
|6.048
|6.140
|-64,00
|
|Tam
|6.014
|6.167
|-68,49
|
|Yarım
|2.907
|2.983
|-33,13
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|-16,56
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,76
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,56
|-0,20
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,36
|