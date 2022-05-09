***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2022 12:25
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRT FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU NİSAN 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027709
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.481
En Düşük
2.442
18:0515,1063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0213
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1305
En Düşük
15,0772
18:0515,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0472
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9949
En Düşük
15,9282
18:05905,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 5,98
|Açılış
|: 905,25
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
905,84
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|91,30
|83.096.003
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.912.102
|% 10,00
|
|MEPET
|3,74
|8.847.586
|% 10,00
|
|ETILR
|10,12
|14.144.986
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,08
|111.037.261
|% 9,99
|
|DEVA
|35,98
|164.238.871
|% -9,23
|
|PAMEL
|104,20
|8.408.375
|% -6,96
|
|TDGYO
|7,22
|4.809.368
|% -6,84
|
|SANEL
|5,20
|4.441.658
|% -6,81
|
|AYES
|21,26
|595.155
|% -5,26
|
|THYAO
|42,30
|3.563.784.455
|% -0,19
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 5,49
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% -0,67
|
|EREGL
|33,52
|2.174.231.021
|% 1,76
|
|TUPRS
|245,30
|2.125.252.718
|% -3,88
|
|EKGYO
|2,68
|895.397.788
|% -0,37
|
|YKBNK
|4,86
|1.282.096.882
|% 0,41
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 5,49
|
|AKBNK
|8,66
|1.458.520.113
|% -0,69
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0961
|15,1049
|% 0,13
|
|Euro
|15,9754
|15,9962
|% 0,35
|
|Sterlin
|18,6197
|18,7131
|% 0,41
|
|Frank
|15,1695
|15,2609
|% 0,34
|
|Riyal
|4,0133
|4,0334
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|10,38
|
|Altın Gr.
|905
|905
|5,67
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,09
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,14
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 36, 258.00 milyon TL de
-
17:57ELITE
Yüzde 4.31 oranında artışla 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 249, 119 adet işlem
-
17:56GEDZA
Yüzde 7.66 oranında artışla 27.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 965 adet işlem
-
17:55CEMAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 188, 266 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, HALKB, ARCLK