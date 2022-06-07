***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 12:41
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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09.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KYA FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU MAYIS 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035189
BIST
15:142.631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -16,92
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.630
15:1416,7593
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1859
|Açılış
|: 16,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7661
En Düşük
16,5644
15:1417,9228
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1813
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
15:14996,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 15,85
|Açılış
|: 996,61
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler15:12
|MARTI
|1,42
|43.795.406
|% 42,00
|
|INTEM
|62,70
|23.109.712
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.706.572
|% 9,94
|
|QUAGR
|29,52
|95.106.737
|% 9,33
|
|BOSSA
|62,45
|46.406.382
|% 9,18
|
|TOASO
|73,30
|1.356.283.721
|% -6,92
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,95
|41.597.506
|% -4,01
|
|PINSU
|5,14
|40.483.040
|% -3,56
|
|RODRG
|16,31
|1.964.372
|% -3,49
|
|THYAO
|47,76
|2.668.030.334
|% -0,21
|
|SASA
|44,24
|1.999.420.330
|% -0,09
|
|SAHOL
|21,14
|1.357.703.570
|% 0,96
|
|TOASO
|73,30
|1.356.283.721
|% -6,92
|
|KARSN
|7,33
|1.218.814.102
|% 1,10
|
|ODAS
|2,96
|827.228.714
|% -1,33
|
|KARSN
|7,33
|1.218.814.102
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,87
|460.864.113
|% 0,00
|
|TSKB
|2,40
|377.879.378
|% 3,00
|
|YKBNK
|4,93
|713.246.443
|% -1,00
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7576
|16,7641
|% 1,15
|
|Euro
|17,9177
|17,9494
|% 1,17
|
|Sterlin
|20,8752
|20,9799
|% 0,90
|
|Frank
|17,0768
|17,1797
|% 0,51
|
|Riyal
|4,4551
|4,4775
|% 1,20
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|5,36
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,11
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.743
|82,00
|
|Tam
|6.611
|6.776
|84,41
|
|Yarım
|3.195
|3.278
|40,83
|
|Çeyrek
|1.603
|1.639
|20,41
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|0,12
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,36
|