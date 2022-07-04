Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

04.07.2022 15:28
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.06.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

KPB FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU HAZİRAN 2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041117


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:502.448
Değişim :  0,16% |  3,94
Açılış :  2.459  
Önceki Kapanış :  2.444  
En Yüksek
2.475 En Düşük
2.447
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BERA 15,38 340.723.526 % 9,94  
OYAYO 9,51 9.798.098 % 9,94  
PEGYO 2,12 35.885.463 % 9,84  
MNDRS 3,58 35.047.283 % 9,82  
KLKIM 23,66 119.752.579 % 8,63  
daha fazla
16:50 Alış Satış %  
Dolar 16,8283 16,8367 % 0,49  
Euro 17,5839 17,5962 % 0,67  
Sterlin 20,3920 20,4943 % 0,91  
Frank 17,4483 17,5534 % 0,33  
Riyal 4,4716 4,4940 % 0,45  
daha fazla
16:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.809 -2,63  
Altın Gr. 978 978 2,23  
Cumhuriyet 6.539 6.637 21,00  
Tam 6.540 6.617 27,00  
Yarım 3.201 3.235 13,00  
Çeyrek 1.604 1.617 6,00  
Gümüş.Ons 19,83 19,86 -0,04  
Gümüş Gr. 10,71 10,73 0,01  
B. Petrol 113 113 1,37  
Seans Raporu 16:50
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru