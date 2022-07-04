***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.07.2022 15:28
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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07.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRC FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU HAZİRAN 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041118
BIST
16:512.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,16
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.445
16:5116,8367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0822
|Açılış
|: 16,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8382
En Düşük
16,7215
16:5117,5962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1173
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
16:51978,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,65
|Açılış
|: 978,70
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,63
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler16:49
|BERA
|15,38
|340.518.726
|% 9,94
|
|OYAYO
|9,51
|9.796.586
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|35.870.852
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|35.047.283
|% 9,82
|
|KLKIM
|23,62
|119.645.453
|% 8,45
|
|CANTE
|39,76
|78.696.146
|% -9,96
|
|MAKIM
|14,89
|171.689.581
|% -7,97
|
|MZHLD
|86,85
|19.561.351
|% -6,66
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|KFEIN
|21,30
|26.216.725
|% -5,25
|
|THYAO
|48,88
|2.128.236.269
|% -0,85
|
|KOZAL
|198,40
|1.591.110.596
|% 6,10
|
|SISE
|21,78
|1.258.745.037
|% 2,06
|
|EREGL
|26,52
|959.171.971
|% -2,00
|
|KOZAA
|29,08
|896.932.900
|% 4,38
|
|EKGYO
|2,86
|704.848.061
|% 1,78
|
|ODAS
|2,82
|291.078.234
|% -2,42
|
|YKBNK
|4,36
|360.874.002
|% -1,13
|
|TSKB
|2,02
|134.340.877
|% -1,46
|
|KRDMD
|11,04
|651.805.825
|% -2,21
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8286
|16,8358
|% 0,49
|
|Euro
|17,5828
|17,5959
|% 0,67
|
|Sterlin
|20,3937
|20,4960
|% 0,92
|
|Frank
|17,4481
|17,5532
|% 0,33
|
|Riyal
|4,4713
|4,4937
|% 0,44
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-3,10
|
|Altın Gr.
|979
|979
|2,82
|
|Cumhuriyet
|6.539
|6.637
|21,00
|
|Tam
|6.544
|6.622
|32,00
|
|Yarım
|3.203
|3.238
|16,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.618
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,86
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,31
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Seans Raporu
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