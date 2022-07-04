***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.07.2022 15:28
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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07.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRS FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU HAZİRAN 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041120
BIST
18:052.406
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -37,79
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.406
18:0516,8359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0814
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8529
En Düşük
16,7215
18:0517,5660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0871
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
18:05978,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,63
|Açılış
|: 978,68
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
980,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|15,38
|513.281.810
|% 9,94
|
|OYAYO
|9,51
|10.377.932
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|40.090.278
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|36.930.789
|% 9,82
|
|KLKIM
|23,50
|141.173.677
|% 7,90
|
|LIDFA
|10,04
|43.195.695
|% -9,96
|
|CANTE
|40,00
|87.033.078
|% -9,42
|
|ARMDA
|142,00
|1.806.696
|% -7,25
|
|BALAT
|11,60
|564.799
|% -7,20
|
|MZHLD
|87,00
|21.604.755
|% -6,50
|
|THYAO
|47,68
|3.029.643.423
|% -3,29
|
|KOZAL
|196,50
|1.921.747.800
|% 5,08
|
|SISE
|21,20
|1.805.622.187
|% -0,66
|
|EREGL
|25,96
|1.324.819.989
|% -4,07
|
|KOZAA
|28,30
|1.144.284.233
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,83
|939.809.667
|% 0,71
|
|ODAS
|2,73
|463.761.832
|% -5,54
|
|YKBNK
|4,28
|540.372.407
|% -2,95
|
|TSKB
|1,98
|191.570.506
|% -3,41
|
|KRDMD
|10,67
|941.442.427
|% -5,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8265
|16,8359
|% 0,49
|
|Euro
|17,5487
|17,5660
|% 0,50
|
|Sterlin
|20,3414
|20,4434
|% 0,66
|
|Frank
|17,4301
|17,5351
|% 0,23
|
|Riyal
|4,4712
|4,4936
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-4,15
|
|Altın Gr.
|978
|978
|2,06
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.530
|6.622
|32,00
|
|Yarım
|3.196
|3.238
|16,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.618
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,96
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|0,07
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,23
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 2 kaybederek (% -1.59 ) 2, 613
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17:59XU100
Endeks 2, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 39 altında . İşlem hacmi 24, 622.00 milyon TL de
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17:59PENGD
Yüzde -5.95 oranında düşüşle 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 988, 164 adet işlem
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17:58KFEIN
Yüzde -6.23 oranında düşüşle 21.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 359 adet işlem
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17:56MZHLD
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 86.95 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 433 adet işlem