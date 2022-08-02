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***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

02.08.2022 12:21
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.07.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

KPB FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU TEMMUZ 2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050978


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BIST En Aktif Hisseler13:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRPLS 6,83 462.741.764 % 9,98  
CANTE 63,15 62.965.149 % 9,92  
KLRHO 19,63 26.834.665 % 9,36  
BMSCH 13,35 59.568.996 % 6,46  
NTGAZ 13,10 58.330.987 % 5,65  
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13:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9523 17,9557 % 0,39  
Euro 18,3718 18,3902 % 0,12  
Sterlin 21,8483 21,9579 % -0,08  
Frank 18,7688 18,8819 % 0,00  
Riyal 4,7649 4,7888 % 0,29  
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13:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.777 4,17  
Altın Gr. 1.024 1.024 4,36  
Cumhuriyet 6.814 6.917 40,00  
Tam 6.841 6.890 7,00  
Yarım 3.333 3.368 3,00  
Çeyrek 1.672 1.684 2,00  
Gümüş.Ons 20,35 20,38 0,00  
Gümüş Gr. 11,72 11,73 0,01  
B. Petrol 99 99 -0,80  
Seans Raporu 13:59
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