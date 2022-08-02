***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.08.2022 12:21
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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04.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRC FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU TEMMUZ 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050979
BIST
13:592.664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 8,17
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
13:5917,9557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0699
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
13:5918,3902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0215
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
13:591.024,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,41
|Açılış
|: 1.024,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler13:59
|KRPLS
|6,83
|462.741.764
|% 9,98
|
|CANTE
|63,15
|62.965.149
|% 9,92
|
|KLRHO
|19,63
|26.834.665
|% 9,36
|
|BMSCH
|13,35
|59.568.996
|% 6,46
|
|NTGAZ
|13,10
|58.330.987
|% 5,65
|
|KZBGY
|59,15
|60.019.574
|% -7,29
|
|IMASM
|65,55
|50.974.423
|% -6,42
|
|YEOTK
|76,85
|84.109.913
|% -5,71
|
|MTRKS
|52,20
|10.420.690
|% -5,00
|
|QNBFL
|69,95
|130.527
|% -3,52
|
|KRPLS
|6,83
|462.741.764
|% 9,98
|
|AGHOL
|76,30
|343.558.467
|% 0,20
|
|GESAN
|63,75
|176.279.054
|% 4,94
|
|OYAKC
|12,71
|111.783.178
|% 0,55
|
|ANGEN
|34,06
|93.817.894
|% 2,96
|
|KRPLS
|6,83
|462.741.764
|% 9,98
|
|MOBTL
|1,76
|43.193.150
|% -0,56
|
|HUNER
|3,33
|63.418.188
|% 5,05
|
|PSGYO
|3,15
|40.407.194
|% 0,96
|
|SEGYO
|1,07
|10.277.824
|% -0,93
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9523
|17,9557
|% 0,39
|
|Euro
|18,3718
|18,3902
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,8483
|21,9579
|% -0,08
|
|Frank
|18,7688
|18,8819
|% 0,00
|
|Riyal
|4,7649
|4,7888
|% 0,29
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|4,17
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|4,36
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|40,00
|
|Tam
|6.841
|6.890
|7,00
|
|Yarım
|3.333
|3.368
|3,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.684
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,35
|20,38
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,01
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,80
|