***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.08.2022 12:21
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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04.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRF FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU TEMMUZ 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050980
BIST
15:222.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 12,63
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
15:2217,9617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0759
|Açılış
|: 17,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9617
En Düşük
17,8517
15:2218,3483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0204
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
15:221.028,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 9,09
|Açılış
|: 1.028,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.028,57
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler15:20
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|463.612.630
|% 9,98
|
|PRKME
|8,83
|66.532.475
|% 9,96
|
|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
|
|CANTE
|63,15
|63.699.709
|% 9,92
|
|KZBGY
|57,45
|82.006.951
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|5.166.452
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|20.570.359
|% -9,52
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|EMNIS
|31,40
|411.744
|% -8,24
|
|THYAO
|52,60
|3.611.866.969
|% 2,14
|
|SASA
|48,98
|2.214.411.146
|% 5,33
|
|SISE
|22,82
|1.685.989.886
|% -1,21
|
|EREGL
|27,98
|997.995.966
|% -0,21
|
|ODAS
|4,00
|888.251.075
|% 2,83
|
|TSKB
|2,66
|674.937.454
|% 1,14
|
|ODAS
|4,00
|888.251.075
|% 2,83
|
|EKGYO
|3,13
|614.989.959
|% -0,32
|
|YKBNK
|4,84
|699.095.039
|% -0,21
|
|SKBNK
|1,71
|230.300.047
|% 1,18
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9458
|17,9517
|% 0,37
|
|Euro
|18,3294
|18,3480
|% -0,11
|
|Sterlin
|21,8675
|21,9771
|% 0,01
|
|Frank
|18,7637
|18,8767
|% -0,03
|
|Riyal
|4,7665
|4,7904
|% 0,33
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|15,53
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|8,49
|
|Cumhuriyet
|6.827
|6.930
|53,00
|
|Tam
|6.869
|6.920
|37,00
|
|Yarım
|3.347
|3.383
|18,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.691
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,48
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,08
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,04
|
Seans Raporu
15:20
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-
15:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 46 artarak (% 0.58 ) 2, 851
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15:35XU100
Endeks 2, 668 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 27, 071.00 milyon TL de
-
15:35KLRHO
Yüzde 8.08 oranında artışla 19.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 713, 288 adet işlem
-
15:34TGSAS
Yüzde 9.82 oranında artışla 15.43 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 316, 556 adet işlem
-
15:33FLAP
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.97 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 584, 509 adet işlem