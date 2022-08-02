***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.08.2022 12:21
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.07.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KYA FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU TEMMUZ 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050984
BIST
15:242.670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 13,75
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
15:2417,9618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0760
|Açılış
|: 17,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9618
En Düşük
17,8517
15:2418,3494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0193
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2593
15:241.029,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 9,36
|Açılış
|: 1.029,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.030,02
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler15:22
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|463.615.888
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,45
|68.642.113
|% 9,96
|
|PRKME
|8,83
|66.588.607
|% 9,96
|
|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
|
|KZBGY
|57,45
|82.130.468
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|5.282.717
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|20.602.933
|% -9,52
|
|LIDFA
|7,52
|23.819.691
|% -8,74
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|THYAO
|52,60
|3.730.830.263
|% 2,14
|
|SASA
|48,98
|2.225.574.182
|% 5,33
|
|SISE
|22,82
|1.707.078.789
|% -1,21
|
|EREGL
|27,94
|1.006.986.611
|% -0,36
|
|ODAS
|4,01
|902.359.567
|% 3,08
|
|TSKB
|2,64
|678.653.302
|% 0,38
|
|ODAS
|4,01
|902.359.567
|% 3,08
|
|EKGYO
|3,14
|615.638.790
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|720.303.560
|% -0,21
|
|SKBNK
|1,71
|239.363.712
|% 1,18
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9449
|17,9617
|% 0,42
|
|Euro
|18,3318
|18,3483
|% -0,11
|
|Sterlin
|21,8654
|21,9750
|% -0,00
|
|Frank
|18,7705
|18,8836
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7658
|4,7897
|% 0,31
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|12,19
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|7,59
|
|Cumhuriyet
|6.828
|6.931
|54,00
|
|Tam
|6.863
|6.913
|30,00
|
|Yarım
|3.344
|3.380
|15,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.689
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,44
|20,47
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,08
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,17
|
Seans Raporu
15:22
daha fazla
-
15:37KLRHO
Yüzde 7.97 oranında artışla 19.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 714, 631 adet işlem
-
15:36ASUZU
Yüzde 7.86 oranında artışla 314.40 lira fiyatla işlem gören hissede 648, 513 adet işlem
-
15:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 46 artarak (% 0.58 ) 2, 851
-
15:35XU100
Endeks 2, 668 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 27, 071.00 milyon TL de
-
15:35KLRHO
Yüzde 8.08 oranında artışla 19.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 713, 288 adet işlem