***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 12:11
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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02.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRS FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU AĞUSTOS 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060094
BIST
12:043.304
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 81,60
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.306
En Düşük
3.248
12:0418,2298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0298
|Açılış
|: 18,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
12:0418,0946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0243
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
12:041.003,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,42
|Açılış
|: 1.003,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,46
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler12:02
|ICBCT
|7,93
|32.161.047
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|35.381.811
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|1.966.343
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|58.522.917
|% 9,92
|
|SKBNK
|4,67
|51.470.904
|% 9,88
|
|MTRKS
|42,78
|47.362.362
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,34
|9.480.249
|% -8,25
|
|ULUSE
|133,20
|36.929.580
|% -6,46
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|THYAO
|73,20
|3.426.801.069
|% 1,95
|
|YKBNK
|8,10
|3.178.114.767
|% 3,71
|
|EKGYO
|4,36
|2.745.154.502
|% 7,65
|
|AKBNK
|13,47
|2.582.668.323
|% 3,38
|
|GARAN
|25,04
|2.062.254.026
|% 2,71
|
|EKGYO
|4,36
|2.745.154.502
|% 7,65
|
|YKBNK
|8,10
|3.178.114.767
|% 3,71
|
|AKBNK
|13,47
|2.582.668.323
|% 3,38
|
|ISCTR
|9,26
|1.651.987.283
|% 4,75
|
|KRDMD
|12,46
|1.938.873.658
|% 6,40
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2176
|18,2331
|% 0,18
|
|Euro
|18,0879
|18,0973
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,8828
|20,9875
|% -0,03
|
|Frank
|18,4600
|18,5712
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8331
|4,8574
|% 0,13
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,81
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,77
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.755
|6.809
|44,00
|
|Yarım
|3.291
|3.329
|22,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,17
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,03
|
|B. Petrol
|95,49
|95,49
|2,47
|
Seans Raporu
12:02
daha fazla
-
12:17SEKUR
Yüzde 6.57 oranında artışla 18.32 lira fiyatla işlem gören hissede 452, 584 adet işlem
-
12:16ICBCT
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 192, 990 adet işlem
-
12:15SEGYO
Yüzde 6.02 oranında artışla 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 432, 001 adet işlem
-
12:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 99, 77 artarak (% 2.86 ) 3, 594
-
12:14XU100
Endeks 3, 304 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 53 üstünde . İşlem hacmi 35, 523.00 milyon TL de