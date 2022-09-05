***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 12:12
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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02.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUB FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU AĞUSTOS 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060096
BIST
11:563.302
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 79,48
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.306
En Düşük
3.248
11:5618,2318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0318
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
11:5618,0919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0270
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
11:561.003,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,62
|Açılış
|: 1.003,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,46
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler11:56
|ICBCT
|7,93
|32.080.550
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|1.962.055
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|58.483.930
|% 9,92
|
|SKBNK
|4,67
|50.259.314
|% 9,88
|
|HLGYO
|3,71
|201.187.092
|% 9,76
|
|MTRKS
|42,78
|47.209.509
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,32
|9.255.293
|% -8,43
|
|ULUSE
|132,00
|34.711.366
|% -7,30
|
|MOBTL
|2,30
|101.625.363
|% -5,74
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|THYAO
|73,55
|3.231.542.428
|% 2,44
|
|YKBNK
|8,15
|3.024.567.546
|% 4,35
|
|EKGYO
|4,35
|2.677.253.972
|% 7,41
|
|AKBNK
|13,56
|2.477.339.055
|% 4,07
|
|GARAN
|25,16
|1.929.928.307
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,35
|2.677.253.972
|% 7,41
|
|YKBNK
|8,15
|3.024.567.546
|% 4,35
|
|AKBNK
|13,56
|2.477.339.055
|% 4,07
|
|ISCTR
|9,36
|1.568.783.990
|% 5,88
|
|HALKB
|9,76
|1.273.036.390
|% 8,69
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2188
|18,2318
|% 0,17
|
|Euro
|18,0838
|18,0919
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,8799
|20,9846
|% -0,05
|
|Frank
|18,4654
|18,5767
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8320
|4,8562
|% 0,11
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-1,15
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|1,31
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.761
|6.815
|50,00
|
|Yarım
|3.294
|3.332
|25,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.665
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,16
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,04
|
|B. Petrol
|95,41
|95,41
|2,39
|
Seans Raporu
11:56
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12:10BRKSN
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12:07VKGYO
Yüzde 8.16 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 939, 414 adet işlem