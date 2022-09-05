***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 12:11
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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02.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRF FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU AĞUSTOS 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060093
BIST
17:413.362
En Yüksek
|Değişim
|: 4,31%
|| 139,00
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.366
En Düşük
3.248
17:4118,2242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:4118,0973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0216
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:411.003,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.003,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:41
|KRDMD
|12,88
|2.742.686.790
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.668.881
|% 9,99
|
|ZRGYO
|3,75
|65.104.929
|% 9,97
|
|PETUN
|34,64
|40.535.759
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.563.876
|% 9,97
|
|MTRKS
|42,78
|51.358.527
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|21.977.906
|% -9,94
|
|ULUSE
|129,80
|78.878.619
|% -8,85
|
|GZNMI
|30,40
|74.377.133
|% -7,20
|
|MOBTL
|2,28
|217.032.609
|% -6,56
|
|YKBNK
|8,20
|10.792.159.362
|% 4,99
|
|THYAO
|75,55
|9.222.046.590
|% 5,22
|
|EREGL
|30,98
|7.823.908.353
|% 9,94
|
|GARAN
|25,48
|6.858.734.572
|% 4,51
|
|AKBNK
|14,23
|6.565.601.563
|% 9,21
|
|YKBNK
|8,20
|10.792.159.362
|% 4,99
|
|EKGYO
|4,39
|4.504.634.991
|% 8,40
|
|AKBNK
|14,23
|6.565.601.563
|% 9,21
|
|ISCTR
|9,68
|4.248.584.042
|% 9,50
|
|GARAN
|25,48
|6.858.734.572
|% 4,51
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2195
|18,2242
|% 0,13
|
|Euro
|18,0887
|18,0973
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,9262
|21,0311
|% 0,17
|
|Frank
|18,5052
|18,6167
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8336
|4,8578
|% 0,14
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,39
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.756
|6.816
|51,00
|
|Yarım
|3.292
|3.333
|26,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,13
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,04
|
|B. Petrol
|96,92
|96,92
|3,90
|
Seans Raporu
17:41
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17:56ISDMR
Yüzde 9.70 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 434, 886 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 3, 361 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 3 üstünde . İşlem hacmi 98, 831.00 milyon TL de
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17:54AYCES
Yüzde 8.26 oranında artışla 67.50 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 487 adet işlem
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17:53KRDMD
Yüzde 9.99 oranında artışla 12.88 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 305, 992 adet işlem
-
17:52SEKUR
Yüzde 8.90 oranında artışla 18.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 322, 628 adet işlem