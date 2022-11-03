***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.11.2022 12:26
***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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06.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KPB FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU EKİM 2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076489
BIST
15:194.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 24,25
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
15:1918,6260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
15:1918,1966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0881
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
15:19972,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,11
|Açılış
|: 972,34
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler15:19
|KAREL
|23,32
|134.293.030
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.438.278
|% 9,99
|
|ADEL
|62,80
|32.203.070
|% 9,98
|
|TMPOL
|25,12
|22.800.546
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|53.104.056
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,23
|53.556.002
|% -8,04
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|CMBTN
|400,40
|49.543.025
|% -7,25
|
|THYAO
|102,00
|7.479.202.465
|% 1,19
|
|TUPRS
|405,20
|4.037.628.967
|% 2,58
|
|ASELS
|35,06
|3.082.848.572
|% -2,29
|
|SASA
|135,30
|3.061.950.970
|% 7,04
|
|PETKM
|14,01
|2.026.559.802
|% 0,65
|
|EKGYO
|4,53
|1.160.270.734
|% -0,22
|
|YKBNK
|8,91
|1.705.088.099
|% -0,11
|
|ISCTR
|8,87
|1.499.348.217
|% -1,11
|
|IHLAS
|0,82
|129.677.419
|% -4,65
|
|PETKM
|14,01
|2.026.559.802
|% 0,65
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6165
|18,6260
|% 0,05
|
|Euro
|18,1743
|18,1966
|% -0,48
|
|Sterlin
|20,8573
|20,9619
|% -1,40
|
|Frank
|18,3142
|18,4246
|% -0,95
|
|Riyal
|4,9401
|4,9648
|% -0,04
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-14,54
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-7,36
|
|Cumhuriyet
|6.525
|6.624
|-104,00
|
|Tam
|6.557
|6.612
|-65,00
|
|Yarım
|3.195
|3.233
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.615
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,93
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|-0,13
|
|B. Petrol
|95,37
|95,37
|-0,79
|
Seans Raporu
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